"ФИНАМ" предложил инвестиции в растущие компании на стадии Pre-IPO

9 ноября 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» запускает новую услугу, позволяющую инвестировать в перспективный бизнес на стадии Pre-IPO.

Теперь клиенты группы компаний со статусом квалифицированного инвестора могут купить акции высокотехнологичных быстрорастущих компаний, которые рассматривают возможность выхода на IPO в обозримом будущем. Средняя доходность таких инвестиций за 2015-2018 годы составила 29% годовых, что в 4 раза выше динамики индекса S&P500 за аналогичный период.



Стадия Pre-IPO (предварительное публичное предложение) — один из последних этапов финансирования частной компании, как правило, предшествующий ее выходу на публичный рынок. Покупка акций в рамках Pre-IPO имеет целый ряд преимуществ по сравнению с IPO: аллокация (исполнение заявки на покупку) достигает 100%, оптимальное соотношение риска и доходности, низкая спекулятивная составляющая в оценке капитализации, снижение риска отрицательной переоценки.



«ФИНАМ» предоставляет возможность принять участие в Pre-IPO более 200 компаний, отобранных аналитиками брокера по ряду критериев. В список входят наиболее перспективные игроки, оперирующие на быстрорастущих рынках, уже получившие финансирование от венчурных фондов и демонстрирующие наиболее высокую вероятность выхода на IPO в ближайшие 12 месяцев. Их выручка за последний год должна составлять не менее $100 млн, темпы роста — от 30%. Совокупный объем привлеченного финансирования фондов должен быть не ниже $300 млн, при этом оценка в рамках последнего раунда инвестиций должна превышать $1 млрд.



«В этом году мы стали свидетелями колоссального роста высокотехнологичных компаний из сфер SaaS, электронной коммерции, кибербезопасности, биотехнологий и других направлений. И здесь, безусловно, еще много игроков, которые могут, что называется, “выстрелить” в ближайшее время. Мы даем нашим клиентам возможность вложиться в такие перспективные компании еще до их выхода на IPO, что позволит увеличить потенциальную доходность инвестиций», — прокомментировал руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «ФИНАМ» Александр Бирман.



Чтобы воспользоваться услугой, клиенту «ФИНАМа» необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Минимальная сумма вложений составляет $100 000. Ознакомиться с подробностями предоставления услуги и оставить заявку на участие в Pre-IPO можно в специальном разделе. Специалисты брокера готовы проконсультировать инвесторов по всем вопросам, связанным с участием в Pre-IPO.