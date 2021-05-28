"ФИНАМ" приглашает на отборочный этап битвы трейдеров Invest Battle 3

28 мая 2021, 9:15

28 мая 2021 года состоится второй отборочный этап Invest Battle 3 — третьего сезона проекта ГК «ФИНАМ», призванного выявить лучшего автора стратегий сервиса автоследования Comon.ru.

В очередном поединке встретятся авторы стратегий, инвестирующих в иностранные ценные бумаги. Лучший трейдер будет определен голосованием жюри и зрителей, которые получат в подарок месяц бесплатной подписки на одну из трех стратегий-участниц состязания.



Новая битва трейдеров Invest Battle 3 традиционно пройдет в онлайн-формате. Профессиональные трейдеры в прямом эфире презентуют свои стратегии, представленные на сервисе Comon.ru, и на практике будут должны доказать, что именно их торговый подход оптимален для инвесторов в 2021 году.Ниже подробный их перечень:



Участниками поединка выступят профессиональные трейдеры, специализирующиеся на инвестициях в зарубежные ценные бумаги:



· Рустем Ишмаков (стратегия «Правило №1»),



· Михаил Аристакесян (стратегия «US. Сбалансированная»),



· Максим Пужаков (стратегия «M3»).



Рефери состязания выступит руководитель сервиса автоследования Comon.ru Алексей Богданов. Также на встречу приглашен специальный гость — Элвис Марламов, один из самых известных российских трейдеров и популяризатор фондового рынка, основатель инвестиционного сообщества Alenka Capital.



Победитель второго отборочного этапа Invest Battle 3 будет определяться в два этапа: сначала зрителями посредством онлайн-голосования, после чего — экспертным жюри конкурса.



Все зрители мероприятия получат специальный подарок от «ФИНАМа» — месяц бесплатной подписки на одну из трех участвующих в поединке стратегий.