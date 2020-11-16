Эксперты "ФИНАМа" поделились секретами диверсификации

16 ноября 2020, 10:15

«ФИНАМ Митап» провел очередную встречу, в ходе которой профессиональные трейдеры брокера рассказали участникам проекта о принципах диверсификации инвестиций.

В частности, инвесторы узнали, как отбирать активы в портфель и ребалансировать его, какие стратегии оптимальны для минимизации рисков и многое другое.



Понятие диверсификации знакомо каждому, напомнил слушателям заместитель председателя правления Банка ФИНАМ Александр Непорожний: «Зачастую в различных ситуациях у нас есть план Б, В, Г и так далее — мы всегда пытаемся подстраховаться, чтобы в случае неудачи в одном, преуспеть в другом направлении. По большому счету, это и есть диверсификация». По мнению эксперта, необходимо составить финансовый план и распределить свой доход в соответствии с поставленными целями. При этом для формирования источника пассивного дохода рекомендуется часть получаемого дохода регулярно перекладывать в инструменты фондового рынка.



По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования ГК «ФИНАМ», кандидата физико-математических наук Александра Горчакова, диверсификация — единственный метод ограничения просадок в торговле: «Но она не может избавить от риска, а лишь уменьшить просадку».



Диверсификация обычно нацелена на долгосрочное инвестирование, однако может применяться и при краткосрочном горизонте, уточнил профессиональный трейдер, один из разработчиков сервиса Comon.ru Артур Шпонько: «Например, при неопределенностях на рынках мы можем хеджироваться на срочном рынке против наших позиций на фондовом, формируя временной арбитраж и нейтральный портфель».



При формировании портфеля вложений Александр Непорожний советует инвестировать в широкий рынок, но не забывать и про защитные активы: «Это сгладит общее падение доходности портфеля, а также даст вам определенные резервы, которые вы сможете активизировать при просадке портфеля и его ребалансировке». Также, по мнению эксперта, следует добавлять в портфель валюту и активы зарубежных компаний, которые помогают минимизировать валютные риски.



Подбирать инструменты необходимо таким образом, чтобы при различных ситуациях на рынке в портфеле были активы, которые показывают положительную динамику, считает Артур Шпонько. Эксперт рекомендует инвесторам пользоваться услугами авторов стратегий на сервисе Comon.ru, однако для минимизации рисков не следует подключать «больше одной стратегии на одном рынке у одного автора и больше двух-трех стратегий одного автора в принципе».



Диверсификация стимулирует не только инвесторов, но и компании к дальнейшему развитию. «Диверсификация стала видом сервиса», — считает г-н Шпонько. В качестве примера он привел развитие мобильных сервисов для инвестирования и рост спроса на инвестиционное консультирование по вопросам диверсификации.