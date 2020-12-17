Инвестиции в биотехнологии: участие в IPO Virios Therapeutics через "ФИНАМ"

17 декабря 2020, 10:45

У клиентов ГК «ФИНАМ» появилась возможность принять участие в IPO американской биотехнологической компании Virios Therapeutics, проводящей исследования в области лечения аномальных иммунных реакций организма на вирус простого герпеса 1 типа.

Публичное размещение акций состоится 17 декабря 2020 года на бирже NASDAQ, диапазон размещения составляет $9-11. Заявки на участие в IPO принимаются от квалифицированных инвесторов до 17:30 мск 16 декабря 2020 года.



Virios Therapeutics (тикер: VIRI) — биотехнологическая компания клинической стадии, специализирующаяся на применении противовирусных препаратов для лечения заболеваний невирусного характера. Так согласно исследованиям, чрезмерная иммунная реакция на активацию находящегося в организме вируса простого герпеса 1 типа может являться ключевой причиной возникновения хронических заболеваний различных этиологий (фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости и функциональный соматический синдром). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире вирусом инфицированы около 3,7 млрд человек, или 67% населения мира.



Экспериментальный препарат Virios Therapeutics представляет собой комбинацию двух общеизвестных препаратов — противовирусного фамцикловира и нестероидного противовоспалительного препарата целекоксиба. Ученые из Virios Therapeutics считают, что он потенциально способен подавить активацию и репликацию герпес-вируса 1 типа и в результате облегчить течение болезней, в частности фибромиалгии. Этот подход к лечению фибромиалгии является принципиально новым.



В рамках IPO Virios планирует разместить 3 млн обыкновенных акций по цене от $9 до $11 за акцию. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 450 тысяч акций в течение 45 дней после размещения. В результате размещения фирма рассчитывает привлечь около $27 млн (по средней цене предложения $10 за вычетом издержек на размещение), или $31,1 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион. Полученные средства компания планирует использовать для финансирования своих доклинических и клинических исследований и на общекорпоративные цели. Капитализация компании по итогам размещения составит порядка $78 млн.



Создание принципиально нового подхода к терапии тяжело поддающихся лечению хронических болезней, причиняющих ежедневные страдания миллионам людей во всем мире, крайне актуально, утверждают аналитики ГК «ФИНАМ»: «У Virios достаточно высоки шансы добиться успеха в клинических испытаниях, тем более что компания тестирует уже хорошо изученные и известные препараты, применяя их новаторским способом. Вместе с тем, вложения в биотехнологический бизнес клинической стадии, не приносящий выручки и прибыли, сопряжены с очень высокой степенью риска и будут интересны только инвесторам, далеким от консервативного подхода к вложениям».



Клиенты «ФИНАМа» могут принять участие в первичном размещении Virios Therapeutics и инвестировать в перспективное лечение. Заявки от квалифицированных инвесторов принимаются до 17:30 мск 16 декабря через личный кабинет, минимальная сумма — $1000.