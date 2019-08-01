Facebook нацелен на дальнейший рост

1 августа 2019, 14:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» обновили рекомендацию по акциям разработчика и оператора социальных сетей Facebook в связи с превышением установленного целевого уровня.

Специалисты компании позитивно оценили отчетность Facebook за второй квартал 2019 г., сохранив по бумагам Facebook рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста в среднесрочной перспективе на уровне 12,6%.



Акции Facebook превысили установленный аналитиками ГК «ФИНАМ» целевой уровень, принеся инвесторам доходность в размере 14,3% за период с момента публикации первоначальной рекомендации в конце апреля.



Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию, при этом ее акции остаются относительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в исследовании аналитиков ГК «ФИНАМ». Так, по итогам минувшего квартала выручка компании увеличилась на 27,7% г/г до $16,9 млрд и на $400 млн превзошла усредненные прогнозы. Доля выручки от мобильной рекламы возросла до 94% от общей выручки в сравнении с 91% годом ранее. Квартальная чистая прибыль снизилась на 49% до $2,6 млрд в связи с дополнительными издержками в размере $2 млрд, возникшими в рамках урегулирования с Федеральной торговой комиссией США (FTC) ситуации с утечкой данных пользователей. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $1,99 и на 12 центов превзошла прогнозы.



Число ежедневных активных пользователей Facebook увеличилось на 8% г/г до 1,59 млрд, а число ежемесячных активных пользователей – на 8% до 2,41 млрд. Средняя выручка на пользователя возросла на 18% до $7,05.



Компания продолжает продвигать продукт Stories – число ежедневных активных пользователей этой функции в Facebook, Messenger и WhatsApp достигло 500 млн, и уже 3 млн рекламодателей пользуются «сторис» для публикации своих объявлений, и в дальнейшем, как полагают аналитики ГК «ФИНАМ», их число будет неуклонно возрастать.



Что касается текущей картины с основными мультипликаторами, у акций Facebook все еще присутствует недооцененность по отношению к основным конкурентам. С технической точки зрения, остается в силе среднесрочный восходящий тренд, и на данном этапе нет признаков его ослабления.



«Устойчиво сохраняющаяся популярность и доминирующее положение Facebook на обеих самых востребованных платформах на данном этапе обнадеживает, в ближайшие кварталы есть основания ожидать сохранения позитивной тенденции по показателям активных пользователей и рекламной выручки на пользователя. Мы по-прежнему считаем акции Facebook достойным вложением и рекомендуем покупать их с расчетом на целевой уровень $225 в перспективе ближайшего года, что соответствует потенциалу роста на уровне 12,6% от текущей цены», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.





