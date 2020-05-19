19 мая 2020, 10:15

Несмотря на снижение спроса на рекламу, Facebook сохраняет потенциал роста

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций социальной сети Facebook.

Аналитики отмечают, что соцсеть зафиксировала снижение рекламного спроса, однако активный рост числа пользователей в условиях карантина, а также фундаментальная недооцененность вкупе с благоприятной технической картиной выступят драйверами роста капитализации. Акции Facebook рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $240, потенциал роста составляет 15,1%.

Facebook — разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Среди продуктов компании — одноименная крупнейшая социальная сеть Facebook, имеющая свыше 2,6 млрд ежемесячных активных пользователей. Также компании принадлежат популярные соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp. Рыночная капитализация Facebook составляет $593,95 млрд

Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию. Согласно исследованию, по итогам I квартала 2020 года выручка компании увеличилась на 17,6% (г/г) до $17,74 млрд, и на $520 млн превзошла усредненные прогнозы. Чистая прибыль за период возросла на 102% (г/г) и достигла $ 4,9 млрд, при этом прибыль на акцию составила $1,71. С начала года акции Facebook лишь незначительно просели, тогда как американский рынок потерял 12,6%.

В связи с пандемией Facebook констатировала значительное сокращение спроса на рекламу и соответствующее снижение цен на рекламные объявления за последние 3 недели квартала, отмечается в исследовании: «Во II квартале 2020 года уменьшение спроса на рекламу отразится на финансовых результатах сильнее, чем в первом, и компания не представила прогнозов на текущий квартал, но мы полагаем, что Facebook удастся остаться на плаву и вернуться на траекторию роста быстрее, чем рынку в целом».

Число ежедневных активных пользователей Facebook за квартал увеличилось на 12% (г/г) до 2,36 млрд, а число ежемесячных активных пользователей семейства приложений Facebook — на 11%, до 2,99 млрд. В период карантина социальные сети становятся особенно важным инструментом получения информации и просто времяпровождения, что провоцирует сдвиг в предпочтениях рекламодателей в сторону цифрового маркетинга и в среднесрочной перспективе поможет восстановлению рекламной выручки Facebook, констатируют аналитики.

Facebook выглядит недооцененным по мультипликаторам и демонстрирует долгосрочный восходящий тренд с точки зрения технического анализа. Опубликованная компанией отчетность за I квартал 2020 года показывает уверенную положительную динамику основных показателей, несмотря на пандемию коронавируса. Аналитики ГК «ФИНАМ» по-прежнему считают акции эмитента привлекательным вложением на ближайший год и сохраняют рекомендацию «Покупать» их с целевой ценой $240.


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