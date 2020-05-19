Несмотря на снижение спроса на рекламу, Facebook сохраняет потенциал роста

19 мая 2020, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций социальной сети Facebook.

Аналитики отмечают, что соцсеть зафиксировала снижение рекламного спроса, однако активный рост числа пользователей в условиях карантина, а также фундаментальная недооцененность вкупе с благоприятной технической картиной выступят драйверами роста капитализации. Акции Facebook рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $240, потенциал роста составляет 15,1%.



Facebook — разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Среди продуктов компании — одноименная крупнейшая социальная сеть Facebook, имеющая свыше 2,6 млрд ежемесячных активных пользователей. Также компании принадлежат популярные соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp. Рыночная капитализация Facebook составляет $593,95 млрд



Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию. Согласно исследованию, по итогам I квартала 2020 года выручка компании увеличилась на 17,6% (г/г) до $17,74 млрд, и на $520 млн превзошла усредненные прогнозы. Чистая прибыль за период возросла на 102% (г/г) и достигла $ 4,9 млрд, при этом прибыль на акцию составила $1,71. С начала года акции Facebook лишь незначительно просели, тогда как американский рынок потерял 12,6%.



В связи с пандемией Facebook констатировала значительное сокращение спроса на рекламу и соответствующее снижение цен на рекламные объявления за последние 3 недели квартала, отмечается в исследовании: «Во II квартале 2020 года уменьшение спроса на рекламу отразится на финансовых результатах сильнее, чем в первом, и компания не представила прогнозов на текущий квартал, но мы полагаем, что Facebook удастся остаться на плаву и вернуться на траекторию роста быстрее, чем рынку в целом».



Число ежедневных активных пользователей Facebook за квартал увеличилось на 12% (г/г) до 2,36 млрд, а число ежемесячных активных пользователей семейства приложений Facebook — на 11%, до 2,99 млрд. В период карантина социальные сети становятся особенно важным инструментом получения информации и просто времяпровождения, что провоцирует сдвиг в предпочтениях рекламодателей в сторону цифрового маркетинга и в среднесрочной перспективе поможет восстановлению рекламной выручки Facebook, констатируют аналитики.



Facebook выглядит недооцененным по мультипликаторам и демонстрирует долгосрочный восходящий тренд с точки зрения технического анализа. Опубликованная компанией отчетность за I квартал 2020 года показывает уверенную положительную динамику основных показателей, несмотря на пандемию коронавируса. Аналитики ГК «ФИНАМ» по-прежнему считают акции эмитента привлекательным вложением на ближайший год и сохраняют рекомендацию «Покупать» их с целевой ценой $240.