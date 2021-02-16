Экспансия цифровых платежей усилит позиции MasterCard

16 февраля 2021, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности платежной системы MasterCard.

Аналитики считают, что технологическое лидерство, широкий географический охват и диверсифицированный портфель продуктов позволят компании улучшить финансовые показатели и сделают ее бенефициаром роста цифровых платежей в мире. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $392,2, потенциал роста составляет 15,1%.



MasterCard — оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тысяч финансовых учреждений. В мире в обращении находятся 2,75 млрд карт под брендом MasterCard и Maestro, а общий годовой объем платежей в системе компании превышает $6 трлн.



Согласно представленным результатам деятельности за IV квартал 2020 года, выручка MasterCard в октябре-декабре уменьшилась на 6,7% (г/г) до $4,12 млрд, хотя и оказалась несколько выше консенсус-прогноза. «Снижение показателя обусловлено падением объемов трансграничных операций на 29% в условиях резкого сокращения международных поездок в мире из-за второй волны пандемии Covid-19», — отмечается в аналитической записке.



Скорректированный показатель EBITDA в IV квартале 2020 года просел на 11,5% до $2,25 млрд, при этом рентабельность по EBITDA осталась на достаточно высоком уровне — около 55%. Скорректированная прибыль на акцию упала на 16,3% до $1,64. По итогам всего 2020 года компания заработала $6,43 на акцию (снижение на 17,2%) при выручке $15,30 млрд (снижение на 9,4%).



Вместе с тем, эксперты ожидают заметного восстановления мировой экономики в 2021 году за счет расширения масштабов вакцинирования от коронавируса и сохраняющейся сверхмягкой монетарной и фискальной политики в ведущих странах, что, в свою очередь, позитивно отразится на финансовых показателях MasterCard.



Несмотря на трудный год, баланс MasterCard остается довольно прочным, отмечают аналитики «ФИНАМа»: «Компания завершила IV квартал, имея на счетах $10,60 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при общем долге $12,67 млрд». В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $2,25 млрд, направила $183 млн на инвестиции и вернула $1,4 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. По итогам всего 2020 года компания направила на buyback $4,5 млрд.



MasterCard — один из технологических лидеров в своей отрасли, инвестирует значительные средства в новые продукты и усовершенствование имеющихся. В частности, компания уделяет повышенное внимание развитию решений для платежных систем на базе набирающей все большую популярность технологии блокчейн, расширяет свое присутствие в сегменте бескарточных цифровых платежей и сегменте платежных услуг для бизнеса.



Долгосрочные перспективы роста MasterCard по-прежнему связаны с дальнейшей экспансией цифровых платежей в мире: «Объем транзакций в сегменте цифровых платежей в 2020 г. составил $5,47 трлн, увеличившись за год на 15,8%. При этом к 2025 г. показатель, как ожидается, достигнет $10,52 трлн, что предполагает среднегодовые темпы роста на уровне около 14%». Эксперты считают, что широкий международный охват MasterCard позволит ей оставаться главным бенефициаром тренда на увеличение доли банковских карт и электронных платежей в глобальных покупках.



По мнению аналитиков «ФИНАМа», стратегические альянсы и партнерства, инвестиции в технологические улучшения, диверсифицированный портфель продуктов и инициативы по выходу на новые географические рынки позволят MasterCard сохранить высокие темпы роста финпоказателей в долгосрочной перспективе и щедро вознаграждать своих акционеров.