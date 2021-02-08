American Express – ставка на новые технологии и глобальный бизнес

8 февраля 2021, 13:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности American Express. По мнению аналитиков, платежная система оказалась довольно устойчивой к кризису, а улучшение ситуации в сфере путешествий и развлечений станет основным драйвером ее быстрого восстановления в 2021 году. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $137, потенциал роста составляет 13,5%.

American Express — американская диверсифицированная финансовая компания, четвертая по величине платежная система в мире с капитализацией около $96 млрд, специализирующаяся на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма. По всему миру в обращении находится около 112 млн карт под брендом компании, годовой объем платежей по которым превышает $1 трлн.В исследовании отмечается, что благодаря сильному бренду, технологичности бизнеса и обширной клиентской базе компания прошла кризисный 2020 год с приемлемыми потерями: «Согласно отчетности за IV квартал 2020 г., чистая выручка упала на 17,7% до $9,35 млрд, чистая прибыль снизилась с $1,66 млрд до $1,42 млн, а объем активов уменьшился на 3,5% до $191 млрд».Аналитики отмечают, что запуск программ лояльности позволил удержать клиентов как в потребительском, так и корпоративном сегментах, в особенности в малом и среднем бизнесе: «Коэффициент выбытия среди пользователей карт в прошлом году даже снизился относительно 2019 года, а уровень удовлетворенности услугами и продуктами, наоборот, повысился. На этом фоне объем платежей демонстрирует устойчивый рост после достижения минимума в апреле 2020 года». В результате, в США компании удалось добиться паритета с Visa и MasterCard по числу торговых точек, в которых принимают карты American Express, а за пределами страны их число выросло 3,7 млн.По мнению экспертов «ФИНАМа», дальнейшее наращивание инвестиций в развитие платежной сети позволит компании быстро восстановиться после кризиса. При этом основным драйвером роста станет ожидаемое улучшение ситуации в сфере путешествий и развлечений, где позиции финансового конгломерата особенно сильны: «По прогнозам менеджмента, объемы платежей, связанных с путешествиями и развлечениями, к концу 2021 г. восстановятся до 70% от докризисного уровня – это позволит увеличить выручку на 9–10%. Одновременно показатели прибыли поддержит дальнейшее высвобождения ранее сформированных резервов на возможные потери по кредитам».Дополнительный интерес вызывает высокая дивидендная доходность бумаг на уровне 1,5%, что заметно выше, чем у ближайших конкурентов из числа лидирующих платежных систем, а также перспективы возобновления масштабной программы выкупа акций после смягчения политики регулятора: в I квартале 2021 года American Express планирует потратить на buyback $440 млн.