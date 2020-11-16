Спрос на лабораторные услуги позволит Thermo Fisher Scientific сохранить темпы

16 ноября 2020, 10:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Thermo Fisher Scientific.

Несмотря на пандемию, производитель высокотехнологичных инструментов продемонстрировал максимальный темп прироста финпоказателей за всю историю работы. Тем не менее, высокий спрос на лабораторные услуги продолжит компании сохранить высокий темп развития. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $535, потенциал роста составит 13,4%.



Thermo Fisher Scientific — разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств. Ключевыми направлениями деятельности компании являются: решения в области Life Sciences, аналитический инструментарий, специализированная диагностика и лабораторные продукты и услуги.



Thermo Fisher Scientific впечатлила инвесторов финансовыми результатами за III квартал 2020 года. Согласно аналитической записке, выручка компании за указанный период увеличилась на 35,9% (г/г) и составила $8,521 млн, на $840 млн превысив прогнозы, а скорректированная чистая прибыль возросла на 89,6% до $2,25 млрд. «Выручка сегмента Life Sciences по итогам квартала увеличилась на 101,2%, до $3,424 млрд, аналитического инструментария — снизилась на 1,5% до $1,336 млрд, специализированной диагностики — возросла на 62,5% до $1,430 млрд, лабораторных продуктов и услуг — стала больше на 91,5% до $3,112 млрд», — говорится в исследовании.



В расчете на акцию скорректированная чистая прибыль составила $5,63 и на $1,33 превзошла усредненные прогнозы. Скорректированная маржа операционной прибыли составила 32,9% и превзошла ожидания, предполагавшие порядка 26%.



И выручка, и чистая прибыль на акцию зафиксировали высочайший темп роста год к году в истории компании: «Впечатляющей динамике показателей поспособствовал подъем направлений бизнеса, связанных с пандемией коронавируса», — отмечают аналитики ГК «ФИНАМ». Они ожидают, что положительная динамика выручки Thermo Fisher Scientific сохранится в ближайшие кварталы за счет роста спроса на лабораторные продукты и услуги.



За период с начала года акции Thermo Fisher Scientific принесли доходность значительно выше рыночной — в размере 44,6%. В перспективе ближайшего года капитализация компании, по мнению аналитиков «ФИНАМа», покажет дальнейший рост.