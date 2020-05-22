Walt Disney сохраняет высокий уровень выручки благодаря онлайн-сервисам

22 мая 2020, 12:15



ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций Walt Disney. Аналитики отмечают, что онлайн-сервисы позволили компании компенсировать потери от закрытия тематических парков и курортов.

Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $123, потенциал роста составляет 15,2%.



The Walt Disney Company осуществляет деятельность в различных направлениях медийной индустрии: владеет целым спектром электронных, бумажных, радио- и телевещательных СМИ, а также линейкой тематических развлекательных парков и курортов Walt Disney по всему миру. Наиболее известным направлением деятельности эмитента является студийная работа по выпуску фильмов, музыки и театральных постановок. В состав конгломерата входят такие студии, как Walt Disney Studios Motion Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Touchstone Pictures, LucasFilm и др. В 2019 году компания запустила медийную стриминговую платформу Disney+.



По итогам I квартала 2020 года выручка компании увеличилась на 20,7% (г/г) до $18,01 млрд, превзойдя усредненные прогнозы на $510 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0,60 и оказалась на 30 центов ниже среднерыночных ожиданий. «Выручка от медийных сетей возросла на 28% до $ 7,26 млрд, от парков, курортов и потребительских товаров — уменьшилась на 10% до $ 5,54 млрд, от студийной деятельности — выросла на 18% до $ 2,54 млрд, а от направления direct-to-consumer — взлетела на 261% до $ 4,12 млрд», — отмечается в аналитической записке.



Стоит отметить, что карантинные меры в США привели к стремительному подъему числа подписчиков платформы Disney+: если 28 марта число подписчиков составляло 33,5 млн человек, то 8 апреля — уже больше 50 млн человек, а 4 мая — 54,5 млн человек. «Потребность сидящих дома американцев в развлечениях позволила медийному гиганту компенсировать потери выручки от парков и курортов в минувшем квартале», — считают в «ФИНАМе».



По оценкам аналитиков, во втором квартале негативное влияние пандемии на финансовые результаты Walt Disney будет более выраженным. Тем не менее, текущий кризис не окажет негативного влияния на долгосрочные перспективы Walt Disney.



По мультипликаторам Walt Disney торгуется с ощутимой премией по отношению к основным конкурентам и сектору в целом, что, по мнению аналитиков, на данном этапе оправданно масштабом бизнеса компании, ее брендом, репутацией и прочими факторами. Кроме того, акции компании демонстрируют среднесрочную восходящую тенденцию с точки зрения технического анализа. Аналитики ГК «ФИНАМ» рекомендуют «Покупать» акции эмитента с целевой ценой $123, потенциал роста составляет 15,2%.



