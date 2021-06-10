Акции Китая — на пути к новым рекордам

10 июня 2021, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности китайского биржевого фонда The Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF.

Аналитики констатируют опережающие темпы роста экономики Поднебесной и прогнозируют рекордное повышение финансовых результатов китайских компаний, входящих в Индекс CSI 300. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $49, потенциал роста составляет 18%.



The Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF — биржевой фонд, отслеживающий китайский индекс акций China Securities 300 Index (CSI 300), в который входят 300 эмитентов крупной и средней капитализации с листингом на биржах Шанхая и Шеньчжэня. Общая сумма активов под управлением фонда составляет $2,7 млрд, комиссия за управление — 0,65% годовых.



По мнению аналитиков, с позиций макроанализа Китай выглядит перспективно для инвестиций — в I квартале ВВП страны с учетом низкой базы уже увеличился на 18,3%, а по итогам года может продемонстрировать самые высокие в мире темпы роста на уровне 8,0–8,5%. Аналитики подчеркивают, что в апреле торговый баланс вырос в 3 раза до $ 42,86 млрд, промышленное производство год к году увеличилось на 9,8%, а розничные продажи взлетели на 30%. При этом потребительская инфляция остается на довольно низком уровне 0,9%, а производственная составляет 6,8%. «В то время как в условиях выхода из пандемии глобальная экономика демонстрирует неустойчивое восстановление, Китай может предложить инвесторам деловую среду быстрорастущей экономики», — резюмируют эксперты.



Китай продолжает догонять американскую экономику по размерам, при этом сократить разрыв помог «коронакризис», подчеркивают в «ФИНАМе»: «США испытали более длительные локдауны, а Китай после окончания карантинов смог быстро нарастить рыночную долю на мировом рынке экспорта на фоне приостановки производств в разных странах».



Еще один важный фактор — продолжающееся укрепление юаня по отношению к доллару, которое обеспечивает инвесторам дополнительный валютный доход: «Доходность 10-летних гособлигаций Китая умеренно снижается, в отличие от американских аналогов, в будущем дополнительной точкой роста станет внедрение цифрового юаня, который может ускорить выход китайской экономики на первое место в мире».



Кроме того, как отмечается в исследовании, регуляторы Китая постепенно ослабляют барьеры для зарубежных инвесторов: «Этот сегмент бумаг стал открытым для иностранных вложений через программу QFII, которая открывает доступ зарубежным инвесторам к акциям на биржах континентального Китая».



В связи с этим, эксперты инвесткомпании весьма позитивно оценивают перспективы китайского рынка акций, отмечая, что после умеренного спада в кризисном 2020 году ожидается выход доходов компаний на новые рекорды: «Эмитенты, входящие в Индекс CSI 300, продемонстрируют в среднем рост выручки и прибыли на акцию на 15% и 24% соответственно». При этом важным дополнительным фактором привлекательности станет рост дивидендной доходности, подчеркивают аналитики: «С эволюционным развитием рынка акций Китая мы ожидаем повышения нормы дивидендных выплат с текущих 30% до уровней, сопоставимых с показателями развитых рынков».