Саудовский фонд продал Facebook

20 августа 2020, 9:15

Пандемия коронавируса ударила по мировым фондовым рынкам и цене на нефть. Вместо акций Boeing и Royal Dutch Shell суверенный фонд Саудовской Аравии решил инвестировать в ETF.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) продал акции крупных компаний на сумму более $5,5 млрд. Причиной стало давление пандемии на мировые фондовые рынки. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Многие из акций PIF в первом квартале года торговались на исторических минимумах из-за коронавируса и низких цен на нефть. Особенно сильно это затронуло бумаги энергетических компаний.Исполнительный директор ближневосточного подразделения инвестбанка Nomura Тарек Фадлаллах назвал неожиданными последние шаги суверенного фонда Саудовской Аравии. По его словам, это говорит о том, что PIF использует более ситуативный подход к торговле, чем традиционную стратегию многих других фондов «покупай и держи».