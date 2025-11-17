Пентагон опасается утечки технологий в случае поставок F-35 Саудовской Аравии

17 ноября 2025, 11:15

Разведывательное управление Минобороны США опасается, что если Вашингтон продаст Саудовской Аравии истребители F-35, то связанные с ними военные технологии могут попасть в руки Китая.

Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на источники. Согласно источнику, Пекин может заполучить военные технологии через шпионаж или сотрудничество с Эр-Риядом в сфере безопасности.Кроме того, в Пентагоне опасаются, что продажа истребителей Саудовской Аравии может поставить под угрозу военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, т.к в настоящее время Еврейское государство остается единственной страной региона, имеющей в своем распоряжении F-35. По данным The New York Times, наследный принц Саудовской Аравии бин Салман и его помощники также призывают США продолжить переговоры по оказанию Эр-Рияду помощи в разработке гражданской ядерной программы.