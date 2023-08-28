28 августа 2023, 12:15

Китай может построить атомную станцию в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия (КСА) рассматривает китайскую заявку на строительство атомной станции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что это может заставить администрацию Байдена пойти на компромисс, т.к. помощь США в развитии ядерной энергетики королевства зависит от согласия саудовцев не обогащать свой уран и не разрабатывать собственные месторождения. У Китая, стремящегося укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, нет таких условий. Издание утверждает, что наследный принц КСА бин Салман готов в ближайшее время начать переговоры с китайской компанией, если переговоры с США провалятся.

КСА стремится получить помощь США в развитии своей гражданской ядерной программы в рамках потенциальной сделки, включающей дипломатическую нормализацию отношений с Израилем, который Эр-Рияд не признает. КСА также просит США предоставить гарантии безопасности королевства в рамках такой сделки. Израиль и некоторые официальные лица и законодатели в Вашингтоне обеспокоены тем, что развитие ядерно-энергетической программы может открыть Эр-Рияду путь к созданию ядерного оружия.
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