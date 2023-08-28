Китай может построить атомную станцию в Саудовской Аравии

28 августа 2023, 12:15

Саудовская Аравия (КСА) рассматривает китайскую заявку на строительство атомной станции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что это может заставить администрацию Байдена пойти на компромисс, т.к. помощь США в развитии ядерной энергетики королевства зависит от согласия саудовцев не обогащать свой уран и не разрабатывать собственные месторождения. У Китая, стремящегося укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, нет таких условий. Издание утверждает, что наследный принц КСА бин Салман готов в ближайшее время начать переговоры с китайской компанией, если переговоры с США провалятся.КСА стремится получить помощь США в развитии своей гражданской ядерной программы в рамках потенциальной сделки, включающей дипломатическую нормализацию отношений с Израилем, который Эр-Рияд не признает. КСА также просит США предоставить гарантии безопасности королевства в рамках такой сделки. Израиль и некоторые официальные лица и законодатели в Вашингтоне обеспокоены тем, что развитие ядерно-энергетической программы может открыть Эр-Рияду путь к созданию ядерного оружия.