Саудовская Аравия запускает проекты под брендом Trump на $10 млрд

14 января 2026, 8:15

Саудовский девелопер Dar Global объявил о запуске двух масштабных проектов под брендом Trump в крупнейших городах страны - Эр-Рияде и Джидде.

Общая стоимость проектов составит $10 млрд, сообщает Reuters.

Первый проект, Trump International Golf Club, будет построен в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Комплекс включит в себя закрытое гольф-поле, высококлассный отель и жилые комплексы премиум-класса. Общая площадь объекта составит 2,6 млн кв. м. Второй проект, Trump Plaza, будет реализован в Джидде и представляет собой многофункциональный комплекс, включающий офисные и жилые помещения.Гендиректор Dar Global аль-Чаар подчеркнул, что запуск этих объектов соответствует стратегии «Видение-2030» Саудовской Аравии.