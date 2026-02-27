Швейцария вводит полный запрет на импорт российского газа

27 февраля 2026, 10:15

Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ с 26 февраля.

Так, с 25 апреля правительство страны вводит полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Для уже существующих долгосрочных контрактов на поставку предусмотрен переходный период до конца 2026 года.

Также Швейцария ввела новые санкции против РФ, согласно которым будет запрещено предоставление всех криптовалютных услуг российским гражданам и компаниям. В сфере торговли расширен перечень товаров, вносящих вклад в военно-технологическую мощь России: в него входят металлы, используемые в производстве систем вооружения, и продукция, применяемая в производстве топлива.Федеральный совет Швейцарии, как и ЕС, ввел обязательство для российских дипломатических сотрудников, аккредитованных в Евросоююзе, заблаговременно уведомлять о своем транзите через Швейцарию или въезде в нее.