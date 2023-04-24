"Впервые в новейшей истории Чехии мы обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большое достижение. Я не знаю ни одной другой страны, которая смогла бы в течение года избавиться от почти стопроцентной зависимости от импорта газа из России. Мы все внесли свой вклад. в это потому, что сокращение потребления сыграло решающую роль", - заявил министр торговли Чехии Юзеф Сикела.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 15:15
Google інтегрує штучний інтелект у свій рекламний бізнес
- Технологии | Сегодня, 14:45
Чехия полностью отказалась от российского газа
- Технологии | Сегодня, 14:15
Поставки российского оружия в Индию остановились из-за санкций США, - Bloomberg
- Технологии | Сегодня, 13:45
В SpaceX заявили, что специально взорвали Starship
- Технологии | Сегодня, 13:15
У Кривому Розі розробили машину розмінування на базі гусеничного екскаватора
- Технологии | Сегодня, 12:45
"Внештатный сход" авиабомбы в Белгороде мог быть результатом сбоя ГЛОНАСС
- Технологии | Сегодня, 12:15
Эстония отправит в Украину 155-мм артиллерийские снаряды
- Технологии | Сегодня, 11:45
Український кінематограф набуває дедалі більшої популярності
- Технологии | Сегодня, 11:15
Вартість електроенергії може зрости: для населення – удвічі, для бізнесу – в три
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 7:35
Patriot Viper V551 – ігрова симетрія з RGB
- Аналитика | Вчера, 12:43
Найцікавіше за тиждень. Випуск 10 (2023) - старт продажів EcoFlow Glacier та дрон DJI з підтримкою 8К-видео
- Фотогалереи | 19 апреля, 8:23
Фонд Порошенка купив радар, який вкаже на місце находження оператора дрона
- Фотогалереи | 19 апреля, 7:49
СБУ викрила російський схрон з озброєнням у прифронтових районах Луганщини
- Обзоры | 17 апреля, 22:25
Patriot P210 (512 ГБ) – доступний SSD на апгрейд
- Аналитика | 16 апреля, 23:38
Найцікавіше за тиждень. Випуск 9 (2023) - нові послуги в магазині EcoFlow та монтаж Smart Home Panel/Power Kit
- Обзоры | 15 апреля, 15:27
EnerGenie EG-UPS-001 – "безперебійник" з бонусами
- Фотогалереи | 12 апреля, 16:59
Відкриття першого у світі Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow
- Аналитика | 11 апреля, 0:28
Найцікавіше за тиждень. Випуск 8 (2023) - захід для ЗМІ - відкриття першого у світі роздрібного магазину EcoFlow
Популярные новости
- Технологии | 21 апреля, 12:15
Український інженер створив дрон COBRA, який можна зібрати за 5 годин 5.00
- Технологии | Вчера, 11:43
Overvis Lumen - защита и управление уличным освещением 5.00
- Технологии | Вчера, 10:37
Портативний холодильник EcoFlow Glacier - вже в наявності в Україні 5.00
- Безопасность | 21 апреля, 11:15
Ryanair хоче повернутися в Україну через 2 тижні після перемоги ЗСУ 5.00
- Бизнес | 21 апреля, 12:45
Студенты из Винницы собрали мощную солнечную станцию "ВТФК-POWER" всего за 5 ч 5.00
- Интернет | Сегодня, 15:15
Google інтегрує штучний інтелект у свій рекламний бізнес 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Чехия полностью отказалась от российского газа 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Поставки российского оружия в Индию остановились из-за санкций США, - Bloomberg 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
В SpaceX заявили, что специально взорвали Starship 0.00