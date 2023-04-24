Чехия полностью отказалась от российского газа

24 апреля 2023, 14:45

"Впервые в новейшей истории Чехии мы обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большое достижение. Я не знаю ни одной другой страны, которая смогла бы в течение года избавиться от почти стопроцентной зависимости от импорта газа из России. Мы все внесли свой вклад. в это потому, что сокращение потребления сыграло решающую роль", - заявил министр торговли Чехии Юзеф Сикела.