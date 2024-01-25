У Польщі робот прооперував онкохворого пацієнта

25 января 2024, 14:15

У міській лікарні ім. Юзефа Струся в Познані вперше використали хірургічного робота Да Вінчі для резекції раку прямої кишки у 74-річного пацієнта на ім'я Станіслав.

Лікарі раніше використовували лапароскопію, але цього разу вирішили спробувати новий метод для меншого пошкодження тканин та швидшого одужання. Процедуру виконав робот Да Вінчі з мінімальними розрізами черевної стінки.У регіоні вже є три таких робота, які стають важливим інструментом для хірургів та дозволяють пацієнтам швидше відновлюватися.