МОЗ запровадило електронний кабінет пацієнта

1 июля 2024, 9:15

Уряд ухвалив постанову, якою затвердив зміни у функціонуванні електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) – у ній впроваджується особистий кабінет пацієнта. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Обрати сімейного лікаря, укласти чи розірвати декларацію, управляти своїми персональними даними у разі, приміром, зміни паспортних даних чи номера телефону — найперші можливості, передбачені в особистому кабінеті пацієнта.Рішення про його запровадження сьогодні ухвалили члени уряду. Плануємо, що згодом функціонал особистого кабінету пацієнта буде розширено відповідно до потреб пацієнтів", – цитує пресслужба очільника відомства Віктора Ляшка.