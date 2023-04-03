Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця війни

3 апреля 2023, 16:45

Відповідна постанова Кабміну №542 була ухвалена 7 травня 2022 року і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом."По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта", – пояснив голова МОЗ.