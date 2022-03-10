Sony позбавила росіян PlayStation та ігор для неї

Японська компанія приєдналася до санкцій проти путінської Росії.
Компанія Sony оголосила про припинення постачання всіх своїх пристроїв, а також програмного забезпечення.
І якщо смартфони, навушники, телевізори та інші пристрої японського бренду в Росії користуються не особливо великим попитом, то заборона на ввезення туди ігрових консолей PlayStation, припинення роботи фірмового магазину ігор PlayStation Store і позбавлення усіх ексклюзивів компанії – це попадання в яблучко. Російські геймери не можуть стримати люті.
(с) gsminfo.com.ua