США відрізали Росію від IT-послуг

13 июня 2024, 8:45

Мінфін США заборонив експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проєтування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії. Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.



При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов'язані із телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.