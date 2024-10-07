7 октября 2024, 15:45

Emirates Airlines заборонила перевезення пейджерів

Усім пасажирам, які подорожують до, з або через Дубай, заборонено перевозити пейджери та рації в зареєстрованій або ручній поклажі.


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