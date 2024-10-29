Президентка Швейцарії виступає за скасування заборони на реекспорт зброї

29 октября 2024, 8:45

Вона заявила, що виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту швейцарської зброї з іншої країни в Україну, додавши, що ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок вперед для нашої (оборонної) галузі. Стає складно, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати в Швейцарії, оскільки реекспорт не безперешкодний, і я це розумію"За її словами, проблеми з оборонною промисловістю, означають, що у країні також є проблеми з безпекою. І якщо це так, то "важливо мати технології та ноу-хау". Однак, все ж, країна виступає "мирним посередником у глобальних конфліктах" й "ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває у стані війни".