24 декабря 2024, 13:45

США збільшують виробництво ракет — Пентагон

На $253,7 млн. укладено контракт з компанією Williams International. Це дозволить збільшити потужність двигунів для ракет Harpoon, JASSM, LRASM, Tomahawk та іншої високоточної зброї.


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