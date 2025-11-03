Пентагон одобрил поставку Украине ракет Tomahawk: последнее слово за Трампом

3 ноября 2025, 8:45

Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk.

Об этом пишет CNN, со ссылкой на трех американских и европейских чиновников. Согласно оценкам оборонного ведомства, это не окажет негативного влияния на военные арсеналы США.Таким образом, как отмечает издание, последнее слово об одобрении поставок остается за президентом Трампом.Согласно последним сообщениям по этому вопросу, во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 17 октября, последний заявил, что пока не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине.