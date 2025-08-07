Россия снимает мораторий на ракеты средней и малой дальности

7 августа 2025, 10:15

Российский МИД объявил об отказе от моратория на размещение ракет средней и малой дальности, который был введен после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 2019 г.

Даное решение связано с обеспокоенностью Москвой «активностью США в Европе» и учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и может привести к новой эскалации напряженности в сфере контроля над вооружениями, сообщает русская служба BBC.Отмена моратория, как отмечается в статье, связана с производством нового российского ракетного комплекса «Орешник», о котором заявил президент Путин. Эксперты отмечают, что Россия не стала бы разрабатывать и размещать эти ракеты без намерений их реально использовать, что усиливает угрозу безопасности.Другой важной причиной, по мнению экспертов, стала активность Китая, который активно разрабатывает и размещает ракеты средней и малой дальности в регионе. По данным Military Balance 2025, у Китая 352 баллистические ракеты средней дальности, 225 меньшей дальности и 126 крылатых, что позволяет сдерживать соседние страны - Японию, Индию и Россию.Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США в 1987 г., ограничивал ракеты с дальностью от 500 до 5500 км. США вышли из него в 2019 г., обвинив Россию в нарушениях. Москва, в свою очередь, обвиняет Запад в развертывании в Европе пусковых установок, способных запускать запрещенные ракеты, включая систему Mk70 в Дании и гиперзвуковую ракету Dark Eagle в Австралии.