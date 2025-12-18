РФ серійно ставить Starlink на ударні БпЛА "Молнія-2"

18 декабря 2025, 11:45

Росія перейшла від поодиноких експериментів до серійної інтеграції терміналів Starlink на ударні дрони «Молнія-2».

Раніше Starlink зустрічався переважно на розвідниках, де потрібний постійний канал для передачі відео й координат. Перенесення цієї зв’язки на одноразові БпЛА-камікадзе означає інше: ворог готовий витрачати відносно дорогий термінал навіть на дешевий носій, якщо це дає гарантований прохід до цілі.Супутниковий канал дозволяє працювати поза зоною дії класичного радіоелектронного придушення, тримати керування до моменту ураження та коригувати маршрут уже в польоті, обходячи блоки РЕБ і «дірки» в ППО.Фактично це новий виток еволюції дронової війни: до масових FPV з примітивним сигналом додається ешелон «розумніших» апаратів з глобальною супутниковою підтримкою. Це піднімає вимоги до протидії — від суто фронтового глушіння до побудови систем, здатних впливати на супутникові канали, швидко виявляти та вражати носії ще на далеких підступах.