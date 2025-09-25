"Молнія" у новій ролі: дрон-камікадзе перетворили на "матку"

25 сентября 2025, 12:45

Російські війська на рубцовському напрямку зафіксовані з модифікованим безпілотником «Молнія», в якому бойову частину замінили на підсилені акумулятори.

Таке рішення дозволяє використовувати платформу як «матку» для тривалішого польоту та потенційного керування іншими дронами або для перенесення додаткових корисних навантажень.Кадри, опубліковані проєктом «Рубікон», демонструють зміну концепції застосування дронів: замість одноразового удару акцент робиться на багаторазовому чи довготривалому використанні носія. У поєднанні з каналами забезпечення («Полезная Нагрузка» вже розповсюджує інформацію про комплектацію), це вказує на систематизацію кустарних інновацій у російських підрозділах.Втім, подібні переробки є свідченням не технологічного прориву, а гострого дефіциту штатних боєприпасів та готовності компенсувати його імпровізованими рішеннями. У тактичному сенсі «Молнія-матка» може забезпечити більший час перебування в повітрі, але залишається вразливою та обмежено ефективною проти українських засобів ППО й РЕБ.Таким чином, російська «Молнія» у форматі «матки» — це черговий приклад адаптації під тиском, який радше відображає кризу озброєння, ніж демонструє реальне посилення бойових можливостей.