Європейці масово виходять з платформи Х Ілона Маска, — Politico

5 мая 2025, 8:15

Із серпня минулого року платформа втратила 11 млн європейських користувачів, найбільші відтоки були зафіксовані у Франції (2,7 млн), Польщі (1,8 млн) та Німеччині (1,3 млн).

Литва та Люксембург втратили чверть користувачів.Сьогодні платформа налічує близько 95 млн користувачів у Європі, порівняно зі 105 млн минулого року. Таким чином, падіння становить 10,5% за 6 місяців.Ще гірші справи у компанії Маска Tesla. У січні та лютому цього року продажі її електромобілів в Європі впали більш ніж на 50%.