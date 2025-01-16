16 января 2025, 8:45

Минулого року близько 450 тисяч українців виїхали за кордон

Порівняно з 2023 роком, показник виріс втричі. Найбільше громадян країна "втратила" в перший рік повномасштабного вторгнення, коли Україну покинуло більше 2 млн людей.


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