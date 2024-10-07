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7 октября 2024, 18:42
Укрзалізниця модернізувала ще 4 плацкартних вагонів
Усі роботи виконано в Україні на власних потужностях Укрзалізниці.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення.
Укрзалізниця вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 – плацкартні.
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