7 октября 2024, 18:42

Укрзалізниця модернізувала ще 4 плацкартних вагонів

Усі роботи виконано в Україні на власних потужностях Укрзалізниці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення.

Укрзалізниця вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 – плацкартні.
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