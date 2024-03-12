РФ втратила половину експорту озброєнь

12 марта 2024, 13:15

Експорт озброєнь Росії скоротився на 53% у 2019-2023 роках порівняно з попереднім п'ятирічним періодом.

В результаті країна вперше за час спостережень опустилася на третє місце за цим показником, випливає з доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SPIRI). За підсумками «п'ятирічки» частка російських озброєнь на світовому ринку зменшилася до 11%. З другого місця росію потіснила Франція, яка наростила експорт на 47% і збільшила частку у світовому експорті до 11%. Перше місце, як і раніше, займають США, чий експорт зріс на 17%, а частка на світовому ринку озброєнь досягла 42%.За даними SPIRI, ще 2019 року росія постачала основні види озброєнь до 31 країни, 2022-го — вже 14, а 2023-го — лише 12. Найбільшими імпортерами російської зброї стали Індія (34% від загального обсягу експорту зброї рф), Китай (21%) та Єгипет (7,5%). На країни Близького Сходу та Африки припало 13% та 10% відповідно.