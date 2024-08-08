Укроборонпром має найбільш динамічне зростання серед ключових світових оборонних

8 августа 2024, 10:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» посіло 49 місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь, і стало лідером за зростанням виторгу від реалізації продукції військового призначення.

Рейтинг щорічно створює впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується зокрема на тематиці ОПК.У 2023 році Укроборонпром покращив свій результат 2022 року на 16 пунктів, коли посів 65 місце. Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року збільшився на 72%. Це визначає Товариство як компанію, що має найшвидші темпи зростання за цим показником серед 100 провідних світових виробників озброєння.«Сьогодні головне для нас – нарощення виробництва озброєнь і військової техніки для наближення Перемоги над ворогом», – зазначає Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.Варто додати, що Державний концерн «Укроборонпром», правонаступником якого з червня 2023 року є АТ «УОП», входить до рейтингового списку TOP 100 Defense Companies з 2015 року. Попередній найкращий результат – 62 місце у 2017 році.