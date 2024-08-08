Укроборонпром має найбільш динамічне зростання серед ключових світових оборонних

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» посіло 49 місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь, і стало лідером за зростанням виторгу від реалізації продукції військового призначення.
Рейтинг щорічно створює впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується зокрема на тематиці ОПК.
У 2023 році Укроборонпром покращив свій результат 2022 року на 16 пунктів, коли посів 65 місце. Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року збільшився на 72%. Це визначає Товариство як компанію, що має найшвидші темпи зростання за цим показником серед 100 провідних світових виробників озброєння.
«Сьогодні головне для нас – нарощення виробництва озброєнь і військової техніки для наближення Перемоги над ворогом», – зазначає Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.
Варто додати, що Державний концерн «Укроборонпром», правонаступником якого з червня 2023 року є АТ «УОП», входить до рейтингового списку TOP 100 Defense Companies з 2015 року. Попередній найкращий результат – 62 місце у 2017 році.