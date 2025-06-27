Укроборонпром і KSE спільно навчатимуть майбутніх зброярів

27 июня 2025, 8:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» та новий напрям Київської школи Економіки – KSE ProfTech – розпочали співпрацю з підготовки за технічними напрямками, які мають попит на підприємствах державного сектору ОПК.



Укроборонпром і KSE ProfTech спільно визначать перелік професій, за якими відбуватиметься освітній процес, й кількість людей, що здобудуть навички у новій сфері. KSE має все необхідне для ефективної організації та проведення навчання: просунуту матеріально-технічну базу, зокрема сучасний парк тренажерів-симуляторів і прогресивні навчальні методики, а також залучатиме висококваліфікованих викладачів. Все це разом сприятиме прискоренню підготовки фахівців без втрати якості.

Освітні програми адаптують під вимоги оборонних підприємств, а навчання буде безоплатним для його учасників. Також передбачено, що слухачі матимуть можливість проходити практичну частину курсів в умовах реального виробництва із дотриманням вимог безпеки та забезпеченням усім необхідним.Після закінчення навчання та оцінювання якості підготовки фахівців, інформацію про найкращих з них передаватимуть підприємствам Товариства для можливого подальшого працевлаштування.«Сьогодні наші підприємства відчувають певний дефіцит працівників за низкою професій. І це питання необхідно розв’язати якомога швидше, щоб і надалі збільшувати виробництво озброєнь й військової техніки для Сил оборони України, підвищувати конкурентоздатність продукції та підсилювати кадровий потенціал. Ми вдячні KSE за партнерство та впевнені, що воно допоможе досягнути ключових цілей», – розповідає Директор департаменту з управління персоналом АТ «УОП» Андрій Верещака.«Ми пишаємося тим, що під час війни допомагаємо зміцнювати кадровий потенціал вітчизняної оборонки. Це наш внесок у її розвиток та у забезпечення Сил оборони України озброєннями й військовою технікою. Для нас велика честь працювати у цьому напрямку спільно з Укроборонпромом, який прагне укомплектувати свої підприємства кваліфікованими фахівцями з сучасними знаннями», – зазначає ректор Університету Київської школи економіки Тимофій Брік.