Укроборонпром заощадив на закупівлях електроенергії близько 130 млн грн

16 августа 2024, 12:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» заощадило майже 80 млн грн під час публічної централізованої закупівлі електричної енергії для своїх підприємств, яка відбулася у серпні поточного року в системі Prozorro. Порівняно з умовами оплати попереднього договору фактична економія становить 59,6 млн грн без ПДВ.

У 2024 році за одним лотом переможцем стало ТОВ «СК Енерджі груп», а за іншими двома – державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ»). Загальна очікувана вартість електроенергії становила 2,044 млрд грн, але за результатами торгів вона знизилася до 1,96 млрд грн.«Другий рік поспіль ми закуповуємо електроенергію для наших підприємств централізовано та суттєво заощаджуємо кошти. Це створює додатковий ресурс, який допомагає збільшувати обсяги виробництва озброєнь і військової техніки для Сил оборони України», – зазначив Генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.«Сьогодні ЕКУ є надійним постачальником енергоресурсів для десятків стратегічних підприємств, роблячи свій внесок в економічну стабільність і обороноздатність України. Одночасно з цим, кожен наш новий контракт конвертується в додаткові надходження до державного бюджету України у вигляді податків і дивідендів», – розповів Генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.