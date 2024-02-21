Укроборонпром розпочинає співпрацю з MBDA Deutschland

21 февраля 2024, 12:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо."Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", — зазначив Герман Сметанін, Генеральний директор АТ "УОП"."Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн", - сказав Томас Готтшильд, керуючий директор MBDA Deutschland, — "Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості".MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.