Укроборонпром виготовлятиме нові бронетранспортери за західними технологіями

25 февраля 2025, 8:45

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» уклало угоду щодо створення спільного виробництва бронемашин Roshel.



Українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин.

«Український ОПК розширює географію партнерств. Бронемашини канадської компанії вже використовуються українськими військовими. Виготовлення цієї техніки в Україні значно прискорить її постачання до бойових підрозділів. Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій. Таким чином, українська оборонна промисловість поступово інтегрується до оборонно-промислової бази країн вільного світу», — сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.«Ми локалізуємо будівництво західної броньованої техніки, що є чудовою ознакою адаптаційної спроможності нашого виробництва. Разом з цим, ми продовжуємо розробки власних танків і бойових броньованих машин. Симбіоз західної та української броні має стати міцною основою для наших Сил оборони», – зазначає Генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.