Укроборонпром розпочинає співпрацю з Airbus

27 июня 2025, 9:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» та європейська компанія Airbus уклали Тристоронній Меморандум про співпрацю. Подія відбулася під час міжнародного авіасалону Ле Бурже.

Йдеться про початок заходів з освоєння робіт і здобуття фахівцями підприємств Товариства компетенцій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки виробництва Airbus, яка експлуатується в Україні.Планується, що надалі представники іноземного партнера відвідають Україну, щоб сформувати з вітчизняних фахівців групи для вивчення технологій та відповідної документації з подальшим отриманням статусу інструкторів.«Серед світових високотехнологічних компаній підвищується довіра до нашого ОПК, зокрема до Укроборонпрому та його підприємств. Це доводить – ми обрали правильний шлях для розвитку і міжнародної співпраці. Впевнений, що попереду у нас нові перспективні партнерства з іноземними колегами як у сфері авіації, так за іншими напрямками роботи Товариства», – розповідає Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк.