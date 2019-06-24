Макрон и Аваков на авиасалоне в Ле-Бурже

24 июня 2019, 12:15

На 53-й авиасалон собрались лучшие представители авиапрома со всего мира.На открытие авиасалона президент Франции Эммануэль Макрон прибыл не кортежем, а самолетом – новейшим А-330. Участники надеются, что в этом году количество контрактов на покупку авиатехники вырастет почти на треть, и первые из них подписали уже в день открытия. О намерениях купить новые самолеты заявил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

К слову в Ле-Бурже 2019 Украина впервые представила себя с виртуальными проектами. Украина в этом году самолетов не выставляла, но это не помешало украинским авиаторам договориться о выгодных контрактах. Хотя, в целом, выставка оказалась более чем интересна. Ведь в этом году акцент был сделан на нано-технологиях, облегченных версиях, солнечных батареях, экономных двигателях.

Эммануэль Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским обсудил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым сотрудничество в авиасфере. Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: совместно с Airbus Helicopters отметив что и дальше будет способствовать развитию системы авиабезопасность. А министр МВД Арсен Аваков отписался в твитер: "Антонов" и Safran - создаем военно-транспортный Ан-188".

В Украине уже зарекомендовали себя первые три французских вертолета Эйрбас: в этом году ГСЧС и Нацгвардия получат еще три геликоптера Н-225, а авиационная академия в Кременчуге – два современных Н-125. Эйрбас поставит украинским силовикам более полусотни вертолетов разного типа, которые войдут в единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты.