Зеленский поблагодарил Макрона за новые САУ Caesar

4 июля 2022, 9:45

Зеленский поблагодарил Макрона за решение Парижа передать ВСУ дополнительные 6 САУ Caesar.

"Благодарен моему другу президенту Эммануэлю Макрону за усиление Францией безопасности помощи Украине. Сегодня она нам нужна как никогда. Чтобы защитить Украину. Чтобы защитить ценности Европы на передовой", — подчеркнул Зеленский.