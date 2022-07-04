Зеленский поблагодарил Макрона за новые САУ Caesar

"Благодарен моему другу президенту Эммануэлю Макрону за усиление Францией безопасности помощи Украине. Сегодня она нам нужна как никогда. Чтобы защитить Украину. Чтобы защитить ценности Европы на передовой", — подчеркнул Зеленский.
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