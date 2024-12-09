9 декабря 2024, 15:15

Україна отримає від Франції і Данії партію гаубиць Caesar на рік раніше

Спочатку постачання Caesar були заплановані на 2026 рік. Проте тепер 155-мм САУ передадуть українській армії вже у 2025 році.


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