В’єтнам розробив САУ на базі радянської гаубиці Д-20

В’єтнамська державна корпорація Viettel представила прототип самохідної артилерійської установки (САУ) калібру 152 мм, створеної на базі радянської причіпної гаубиці Д-20.



Нову систему вперше показали на виставці у Ханої до Дня незалежності країни.

САУ розміщена на шасі російської чотирьохвісної вантажівки КамАЗ-6560 з броньованою кабіною та поворотною баштовою установкою для артилерійської частини. Імовірно, система отримала робочу назву PTH152 — за аналогією з попередніми рішеннями Viettel, як-от PTH105 (на основі гармат М101) і PTH130 (на базі радянських гармат М-46).Оскільки В’єтнам не має власного виробництва ствольної артилерії, нова САУ побудована на основі армійських запасів причіпних гаубиць. За своїми балістичними характеристиками вона повністю відповідає класичній Д-20:дальність стрільби — до 17 км звичайним снарядом і 24 км активно-реактивним;склад екіпажу — щонайменше два оператори (навідник та заряджаючий);автоматизація відсутня, що підтверджується розташуванням оглядових вікон у баштовій установці.Головна мета проєкту — підвищити мобільність і захищеність артилерійських підрозділів ЗС В’єтнаму за рахунок відносно недорогої модернізації застарілих систем. Новий підхід дозволяє швидко оновлювати парк артилерії без масштабних витрат на закупівлю іноземних технологій.Водночас В’єтнам уже робить ставку на сучасні західні системи: на початку 2025 року підписано угоду про придбання кількох десятків південнокорейських САУ K9 Thunder. Таким чином, нові PTH152 виконуватимуть роль тимчасового рішення для підвищення мобільності старих платформ, тоді як K9 поступово формуватиме основу сучасних артилерійських спроможностей армії.У висновку: розробка САУ на базі Д-20 свідчить про прагматичний підхід В’єтнаму — поєднання масової модернізації застарілих систем із поступовим переходом на західні стандарти. Це дозволяє зберігати боєздатність артилерійських підрозділів на фоні геополітичного балансу між співпрацею із Кореєю та утриманням радянської спадщини у строю.