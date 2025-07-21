Китай готує прорив в артилерії

21 июля 2025, 14:45

Нові польові зображення підтвердили — Китай завершив стадію створення 155-мм самохідної артилерійської установки нового покоління SH16.



Очікується, що вона надійде на озброєння до 2027 року, а офіційна презентація, ймовірно, відбудеться на параді НВАК 3 вересня 2025 року. Установка розроблена з акцентом на повну автоматизацію: безпілотна башта дозволяє скоротити екіпаж до двох осіб, що радикально відрізняє її від західних аналогів.

Башта вагою менш як 14 тонн інтегрує бойові, інформаційні та командні підсистеми, а довжина ствола у 52 калібри забезпечує унікальну комбінацію мобільності, точності та дальності стрільби.SH16 прийде на зміну успішній PLZ-05, яка вважалася лідером у своєму класі з моменту прийняття на озброєння у 2008 році. Уже PLZ-05 демонструвала вражаючу скорострільність (до 10 пострілів/хв) та здатність бити на 100 км із високоточними боєприпасами WS-35. SH16 має зберегти або перевершити ці показники, що суттєво підвищує потенціал китайської артилерії в умовах сучасної маневрової війни.Поява SH16 свідчить, що Китай не лише нарощує морську й повітряну міць, але й прагне домінувати на суходолі — особливо з урахуванням артилерійської відсталості багатьох потенційних опонентів. Якщо система дійсно покаже заявлену ефективність, вона стане еталоном для артилерії XXI століття.