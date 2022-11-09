9 ноября 2022, 16:04

Внесок UFO у перемогу відзначено 15 окремою бригадою артилерійської розвідки ЗСУ

Ми отримали Подяку від 15 окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ за допомогу обігрівачами для бійців підрозділу на передову.

Зі свого боку ми щиро вдячні хлопцям за їх справу, а також за те, що вони гідно оцінили можливості наших рішень в суворих умовах  війни.

Нагадаємо, що в асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.

Більше новин від UFO — https://www.facebook.com/ufocompany та https://www.instagram.com/ufo_ukraine.


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