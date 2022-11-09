Внесок UFO у перемогу відзначено 15 окремою бригадою артилерійської розвідки ЗСУ

9 ноября 2022, 16:04

Ми отримали Подяку від 15 окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ за допомогу обігрівачами для бійців підрозділу на передову.

Зі свого боку ми щиро вдячні хлопцям за їх справу, а також за те, що вони гідно оцінили можливості наших рішень в суворих умовах війни.

Нагадаємо, що в асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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