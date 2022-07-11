Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю

11 июля 2022, 17:45

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції українських бійців на кордоні з Білоруссю і повідомив, що захисники мінують небезпечні напрямки.

Наєв повідомив, що зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.Наєв розповів, що поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.На даний час, за його словами, ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ, підрозділами ДПСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.