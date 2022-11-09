ІЧ-обігрівач UFO чи "дуйка" - що обрати?

9 ноября 2022, 16:53

Ви вирішили купити обігрівач і головна вимога до нього – швидкий нагрів приміщення. Тоді вам потрібно зробити вибір між так званими «дуйками» і ІЧ-обігрівачами.

Розберімось, що краще. Єдина ремарка – ми орієнтуємося на моделі вищого цінового сегмента, а не вироби нікому невідомих компаній, на які апріорі не існує ні запчастин, ні сервісу, зокрема в нашій країні.

Отже:

обидва рішення будуть нагрівати приміщення плюс/мінус однаково швидко - +/+

доведено - «дуйки» не є економічними в плані енергоощадження, тоді як ІЧ-обігрівачі економічні – (-/+)

ІЧ-обігрівачі працюють абсолютно безшумно, тоді як «дуйки» шумлять – (+/-)

ІЧ-обігрівачі не спалюють кисень в процесі роботи, чого не можна сказати про «дуйки» - (+/-)

Ну і думка незалежних експертів: «Дизайн ІЧ-обігрівачів куди більш вишуканий, ніж зовнішність «дуйок»!

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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