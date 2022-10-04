Чому ІЧ-обігрівачі найпопулярніший тип обігріву в офісах

4 октября 2022, 14:45

Те, що саме ІЧ-обігрівач – це найпопулярніший тип обігріву в офісах доведено роками використання цих дійсно ефективних систем.

Але чому перевага надається саме ним? Нижче наші аргументи на користь використання саме такого типу обігріву:

швидкість нагрівання (ви відчуєте тепло вже за 30 секунд);

зональний нагрів, ви можете налаштувати обігрівач на обігрів тільки тієї зони, де знаходитеся ввесь час, що дозволить не тільки економити на електроенергії, але й створити комфортні умови іншим людям, що знаходяться в цьому ж приміщенні;

повна відсутність відчуття сухого повітря;

безшумна робота;

відчуття комфорту від світла, що нагадує сонце.

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