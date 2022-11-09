Чому ІЧ-обігрівачі UFO можна використовувати на вулиці?

9 ноября 2022, 10:40

Звичайно, що використовувати на вулиці можливо будь-який тип обігрівача, але саме ІЧ-обігрівач буде найдієвішим, адже:

ІЧ-обігрівач почне зігрівати вас вже через 30 секунд після увімкнення;принцип дії таких обігрівачів - направлене зональне зігрівання, тобто коефіцієнт корисної дії їх значно перевищує будь-яких конкурентів;тиха робота ІЧ-обігрівачів, зручне регулювання потужності, захист від випадкового перекидання та захист від пролиття рідини - все це додаткові плюси які гарантують вам не тільки максимальний від використання, але й максимальний ступінь захисту під час експлуатації.

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них.

Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua

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