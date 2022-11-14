ІЧ-обігрівач UFO City 1700 в доступності в Епіцентрі

Якщо вам потрібно обігріти площу до 23 квадратних метрів включно, в мережі "Епіцентр" (http://surl.li/dlznm) для цих цілей доступний чудовий пристрій - ІЧ-обігрівач UFO City 1700.
Нагадаємо - дана модель може бути використана для обігріву приміщень усіх типів - житлових, нежитлових, веранд та ін.
Особливості:
термостат
потужність - 1700 Вт
можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)
передача тепла вже за 30 секунд
габарити - 19х86х9 см
гарантія - 24 місяців
Увага! Передбачена можливість оплати частинами.
З іншими моделями ІЧ-обігрівачів UFO, що доступні в Епіцентрі, знайомимося за цим посиланням - http://surl.li/dlzog
Більше новин від UFO — https://www.facebook.com/ufocompany та https://www.instagram.com/ufo_ukraine.