ІЧ-обігрівач UFO City 1700 в доступності в Епіцентрі

14 ноября 2022, 9:15

Якщо вам потрібно обігріти площу до 23 квадратних метрів включно, в мережі "Епіцентр" (http://surl.li/dlznm) для цих цілей доступний чудовий пристрій - ІЧ-обігрівач UFO City 1700.

Нагадаємо - дана модель може бути використана для обігріву приміщень усіх типів - житлових, нежитлових, веранд та ін.

Особливості:

термостат

потужність - 1700 Вт

можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)

передача тепла вже за 30 секунд

габарити - 19х86х9 см

гарантія - 24 місяців

Увага! Передбачена можливість оплати частинами.

З іншими моделями ІЧ-обігрівачів UFO, що доступні в Епіцентрі, знайомимося за цим посиланням - http://surl.li/dlzog



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